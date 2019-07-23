2019/07/23 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يعلن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً المركز الخبري الوطني.

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