خلال اجتماعه بهيئة الوزارة.. الياسري يؤكد استمرارية العمل بالعقد المروري الورقي

2019/07/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ترأس وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، اجتماع هيئة رأي الوزارة رقم (9) وبحضور السادة الاعضاء كافة وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً

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