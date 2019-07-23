بالفيديو.. اول ظهور اعلامي لمدرب الشرطة: مهمتي لسيت سهلة!!

2019/07/23 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قال المدرب الصبري الجديد لفريق الشرطة، الكسندر التش في أول ظهور اعلامي له ان مهمته الجديدة ليست بالسهلة.

وقال التش لبرنامج كورة، ان " مهمتي مع فريق الشرطة لن تكون سهلة ونحن بحاجة الى ملاعب جيدة وانا لدي طاقة ايجابية وسعيد بالتعاقد مع الفريق الذي يمتلك مستوى جيد".انتهى

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