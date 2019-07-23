2019/07/23 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في العقد المروري الورقي لحين إعداد العقد الالكتروني.وجاء في بيان للداخلية، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الياسري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة رقم (9) وبحضور الأعضاء كافة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من القضايا وإتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: قرار جديد بشأن عقد المرور الورقي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: قرار جديد بشأن عقد المرور الورقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).