(+18) مشاهد مروعة لمقبرة جماعية في المثنى لضحايا نظام صدام

2019/07/23 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اليوم الثلاثاء، في منطقة الشيخية ببادية السماوة في محافظة المثنى بالعراق، مقبرة جماعية تضم رفات نساء وأطفال من ضحايا النظام البائد...

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