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الكعبي: سيتم توفير التخصيصات المالية لشراء الأدوية والاجهزة الضرورية للمستشفيات


الكعبي: سيتم توفير التخصيصات المالية لشراء الأدوية والاجهزة الضرورية للمستشفيات
2019/07/23 | 19:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ورفع قدرات منتسبيها الفنيين

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