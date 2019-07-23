الداخلية تقر الاستمرار في العقد المروري الورقي لحين اعداد العقد الالكتروني

2019/07/23 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجتماع هيئة رأي الوزارة رقم (9) بحضور الاعضاء كافة ، وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة الامني والخدمي والاداري ومختلف مفاصل العمل الاخرى .وناقش المجتمعون المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ومنها تنفيذ البرنامج الحكومي وادراج مناقشته كفقرة ثابتة في […]

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