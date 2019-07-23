عبد المهدي : طرحنا مع روحاني مسألة السفن المحتجزة

2019/07/23 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انه طرح خلال لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني مسألة السفن المحتجزة .وقال خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي :”شددنا على ضرورة تخفيف التصعيد “./ انتهى

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