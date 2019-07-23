إيران تحث نيجيريا على تقديم المساعدة الطبية العاجلة للشيخ الزكزاكي

2019/07/23 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… حث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، الثلاثاء، الحكومة النيجيرية على توفير الرعاية الطبية لرجل الدين “الشيعي” الشيخ الزكزاكي وزوجته.ونقلت صحيفة طهران تايمز في تصريح ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الموسوي قوله “يجب ان تتخذ السلطات النيجيرية إجراءات فورية لنقل الشيخ زكزكي من الاحتجاز وتزويده بالخدمات الطبية المناسبة والفورية”.واعرب المتحدث باسم […]

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