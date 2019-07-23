2019/07/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية عن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان” وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019″.واضاف” كما دعا الى العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).