عبد المهدي يحيل عقوبات واشنطن لجهة “تبت فيها” ويؤكد وجود أوامر قبض بحق وزراء

2019/07/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، احالة ملف عقوبات وزارة الخزانة الامريكية على المستشارين القانونيين.وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي “احلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الامريكية على المستشارين القانونيين، للبت فيها”.وأضاف ان “التحركات الامريكية في البلد تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية”، مردفا “نحن نراقب التحركات”.واشار عبد المهدي ...

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