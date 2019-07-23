ألمانيا: مستمرون بتدريب وتأهيل البيشمركة

2019/07/23 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بين وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل والكولونيل فيل برينك قائد القوات الالمانية في العراق والكولونيل فون فيغن قائد القوات الجوية الالمانية في العراق والاردن وسوريا.

وجرى التأكيد على ان المانيا وفي اطار واجباتها العسكرية في التحالف الدولي ضد داعش مستمرة في عملية تدريب وتاهيل قوات البيشمركة.

بدوره، قال شورش اسماعيل ان الاولوية في اعمال السنوات الاربع المقبلة، توحيد كافة قوات البيشمركة وتوزيع رواتب البيشمركة وفق النظام الالكتروني.

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