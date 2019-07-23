2019/07/23 | 19:22

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عاجل..



عبد المهدي: هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية

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