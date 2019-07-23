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الثلاثاء 23 يوليو 2019 | 07:09 مساءً | عدد القراءات : 22

عبدالمهدي: احالة 1267 قضية فساد و صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرا

عبدالمهدي: احالة 1267 قضية فساد و صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرا

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