بطل الدوري يخسر امام البحري في ختام مباريات الدوري الممتاز

2019/07/23 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

حقق

فريق البحري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الفوز على بطل الدوري العراقي الممتاز

فريق الشرطة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وجرى

اللقاء بين الفريقين على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية، لحساب الجولة 38

من المسابقة.

ورفع

الفوز رصيد فريق البحري الى 29 نقطة بالمركز 19، علما انه تاكد هبوط الفريق رسميا

الى دوري الدرجة الاولى، بينما تجمد رصيد بطل الدوري الشرطة عند 89 نقطة.

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