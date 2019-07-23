الموافقة على تأهيل محطة المقدادية للطاقة الكهربائية ضمن خطة الاعمار للعام المقبل

2019/07/23 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابيـة على تأهيـل محطة كهرباء رئيسية في ديالى ضمن خطة العام المقبل 2020 .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وافق بشكل رسمي على تاهيل محطة المقدادية للطاقة الكهربائية وإدراجها ضمن خطة الإعمار للعام المقبل […]

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