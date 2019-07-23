2019/07/23 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC هاجم السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر تورتشينوف، مواطني بلاده قائلا إن خمسهم “مستعدون لاستبدال حريتهم بالعبودية”.وجاء هذا التصريح بحق المواطنين الأوكرانيين في منشور على موقع “فيسبوك”، أعرب فيه تورتشينوف عن دهشته من النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا التي جرت الأحد، وعلى وجه الخصوص النتائج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياسي أوكراني يهين مواطنيه وينعتهم بـ “العبيد” المركز الخبري الوطني.

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