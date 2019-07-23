2019/07/23 | 19:41

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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مارك اسبر وزيرا للدفاع

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن صدور أوامر بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم وتابعته (بغداد اليوم)، انه "تم اصدار أوامر بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجته"،

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن 1267 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي، إن "1267 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة"، مبيناً أن "هناك أوامر صادر

بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية، على منح السفارة السعودية في بغداد تأشيرات سفر لسياسيين عراقيين للمشاركة في موسم الحج كـ"مجاملة" لهم.

وقال العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هيأته لا علاقة لها بمنح الس

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