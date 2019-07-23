كارل ماركس - رأس المال: 2- شكل القيمة النسبي

2019/07/23 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس آ) مضمون شكل القيمة النسبيبغية اكتشاف الكيفية التي يختبيء بها هذا التعبير البسيط عن قيمة السلعة وراء علاقة القيمة بين سلعتين، يتعين علينا، بادىء ذي بدء، معاينة هذه العلاقة بمعزل تام عن جانبها الكمّي.إن الطريقة الغالبة في معاينة هذا الأمر، هي العكس، في العادة، فالمرء لا يرى في علاقة القيمة بين سلعتين سوى نسبة للمُعادلة بين كمّيتين محددتين من نوعين مختلفين من السلع.كما يميل المرء عادة ......

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