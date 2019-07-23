غازي الصوراني - المناضل الفلسطيني القومي العربي الكبير بسّام الشكعة .. وداعاً

2019/07/23 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني مُنذُ تَفَتَّح وَعيَهُ الوطنيّ في خمسينيات القرنِ الماضي، ومن مدينته العريقه في نضالها الوطني نابلس تَخطّى فقيدنا الراحل بسام الشكعه (أبو نضال) الرؤية الوطنية الفلسطينية في الصراع مع العدو الصهيوني ، صوبَ الرؤية القومية للصراع باعتبارها المدخل الثوري الوحيد على طريق النضال من أجل تحرّر فلسطين وإزالة الكيان الصهيوني..واستناداً إلى هذه الرؤية انصهرت شخصيته بصورة كلية في عملية النضال من أجل......

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