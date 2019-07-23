إعادة إصدار إرسالية وإتلاف محاصيل في كمرك الشيب

2019/07/23 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، إعادة إصدار إرسالية زيوت محركات وإتلاف محاصيل في كمرك الشيب.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، ان"السلطة الكمركية

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