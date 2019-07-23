ممتاز الكرة.. البحري يهزم الشرطة بثلاثية في ختام الدوري

2019/07/23 | 19:46

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نجح فريق البحري في الحاق الهزيمة بضيفه الشرطة بتغلبه عليه بثلاثة اهداف لهدف في المواجة لتي احتضنها ملعب الفيحاء في إطار منافسات الاسبوع

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