البحري يكتسح بطل الدوري الممتاز بثلاثية في ختام البطولة

2019/07/23 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حقق فريق البحري فوزاً ساحقاً على الشرطة {3-1} في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن لقاءات الاسبوع الاخير من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي بقية المباريات، تغلب فريق الحسين على الطلبة 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب 5 الاف متفرج، فيما تعادل الحدود مع نفط الوسط 2-2 في المواجهة التي اقيمت على ملعب التاجي.وتجرى حالياً مباراة القوة الجوية امام نفط الجنوب والتي تشير نتيجتها بتقدم الاخير بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة على المباراة.انتهى

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