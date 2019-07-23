2019/07/23 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعم مساعي الكابينة الحكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: نحث أربيل وبغداد على حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: نحث أربيل وبغداد على حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).