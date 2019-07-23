اعتقال ايرانيين بحوزتهما 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة في أربيل

2019/07/23 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة التابعة لوكالة حماية اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مصادرة 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة من نوع الهيرويين في مجمع بيرزين وسط اربيل العاصمة.

وقال بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان العملية التي تمت خلالها مصادرة تلك الكمية من المواد المخدرة شملت ايضا اعتقال شخصين كانت المواد بحوزتهما.

واضاف البيان ان المتهمين المعتقلين من اصل ايراني، لافتا الى انهما قدما للقضاء وفق القانون رقم 14 مكافحة المواد المخدرة.

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