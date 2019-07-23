رئيس وزراء العراق: سنؤدي دورا مهما لتخفيف التصعيد في الشرق الأوسط

2019/07/23 | 19:54

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بغداد:سومر نيوز

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إنه سيؤدي دورًا مهمًا في تخفيف التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى...

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