دراسة: الأمراض النفسية تقلل متوسط العمر بـ 20 سنة

2019/07/23 | 19:54

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بغداد:سومر نيوز

توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخص المُصاب بمرض نفسي، ينخفض متوسط عمره بحوالي 20 سنة بالمقارنة مع الشخص الع...

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