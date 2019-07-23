السفير الأميركي يشيد بـ

2019/07/23 | 19:54

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بغداد:سومر نيوز

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو...

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