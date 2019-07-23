المباشرة بمشروع إعمار مزار الكُميت بن زيد الأسديّ في ناحية الكميت

2019/07/23 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للمزارات الشيعية، اليوم الثلاثاء، المباشرة في مشروع إعمار مزار الكُميت بن زيد الأسديّ في ناحية الكميت

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