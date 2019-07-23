العصائب تدعو عبدالمهدي لتغيير هؤلاء الوزراء.. الاتصالات على رأس القائمة !

2019/07/23 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة “صادقون” البرلمانية ، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى تغيير بعض الوزراء في حكومته، فيما أكد ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي، على رأس قائمة التغيير.

وقال النائب عن الكتلة عدي عواد، ان “هناك الكثير من الملاحظات على اداء بعض الوزراء، كما هناك مؤشرات على بعضهم بشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة ، ومنهم وزير الاتصالات نعيم الربيعي”.

وشدد عواد ، بالقول انه “على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اعادة النظر بهؤلاء الوزراء وتغييرهم بأسرع وقت، قبل فوت الاوان “، وفق تعبيره.



مردفاً ” بقاءهم يعني عدم تنفيذ البرنامج الحكومي، كما يعني ارتكابه مخالفات قانونية دستورية، ببقاء وزراء عليهم مؤشرات”.

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