2019/07/23 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بوجود 4117 قضية فساد في مؤسسات الدولة لم تحسم بعد.وقال عبد المهدي في مؤتمر الصحفي الاسبوعي، اليوم الثلاثاء، انه تم احالة 1267 قضية فساد الى محاكم النزاهة، فيما اقر وجود 4117 قضية فساد في جميع مؤسسات الدولة لم تحسم بعد وقيد الانتظار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يقر بوجود 4117 قضية فساد لم تحسم بعد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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