2019/07/23 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر التزام بلاده بالاتفاقية ‏الستراتيجية مع ، والحفاظ على استقراره وسيادته، وعدم زجه في أي خلافات تؤثر ‏على استقراره وعلاقاته مع محيطه العربي والاقليمي .‏ كما رحب تولر ، خلال لقائه رئيس مجلس تلنواب محمد الحلبوسي ، باقرار مجلس ‏النواب قانون مشروع التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الامريكي يؤكد للحلبوسي التزام بلاده بالاتفاقية الستراتيجية وعدم زج العراق في اي خلافات تؤثر على استقراره) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الامريكي يؤكد للحلبوسي التزام بلاده بالاتفاقية الستراتيجية وعدم زج العراق في اي خلافات تؤثر على استقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).