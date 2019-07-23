إعادة إصدار إرسالية زيت محركات مخالفة في جمرك ام قصرالجنوبي

2019/07/23 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة … كشفت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة إصدار إرسالية زيت محركات مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي بالبصرة.وقالت الجمارك في بيان، تلقته وكالة / بدر نيوز/، إنه “تم إعادة إصدار حاوية حجم (٤٠) قدماً مخالفة لضوابط الاستيراد محملة بكمية (١٢٥٣) بكج زيت محركات وردت […]

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