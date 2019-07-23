التخطيط تعلن تخصيص أكثر من 20 مليار دينار لتحسين قطاعين في كربلاء

2019/07/23 | 20:12

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بغداد اليوم _ كربلاء

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مصادقته على تخصيص أكثر من 20 مليار دولاء لبناء 6 مدارس ومجمعات ماء في "المناطق الفقيرة" بمحافظة كربلاء.

وقال المكتب الإعلامي للدليمي في بيان، إن الأخير "ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تعزيز واقع الخدمات في محافظة كربلاء، بحضور وفد من حكومتها المحلية برئاسة محافظ كربلاء نصيف الخطابي، وعدد من الكادر المتقدم في وزارة التخطيط".

ونقل البيان عن وزير التخطيط قوله خلال الاجتماع، إنه صادق "على مناقلة مبلغ 15 مليار دينار كانت مخصصة لإنشاء مبنى المحافظة إلى بناء وإعادة تأهيل الأبنية المدرسية، وتخصيص مبلغ 5 مليار و 400 مليون دينار ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر لبناء 6 مدارس وعدد من مجمعات الماء في المناطق الفقيرة من المحافظة".

وأكد نوري الدليمي، سعي "وزارته نحو تحقيق رؤيتها في تمكين الحكومات المحلية من أداء مهامها وايجاد الحلول والمعالجات لجميع المشاكل والتحديات، والعمل على تكييف القانون بما يدعم تقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مشيراً الى ان "سياسة التمكين تعتمد على مبدأ المتابعة والمحاسبة على مستوى الأداء ونسب تنفيذ المشاريع".

من جانبهم، أشاد محافظ ووفد حكومة كربلاء،وفق البيان، بـ"الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين واقع الخدمات، مؤكدين "الاسهام الكبير لهذا الدعم في تحريك عجلة البناء والتنمية في المحافظة خلال الفترة المقبلة".

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت الكمارك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم إعادة اصدار حاوية ح

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وأظهرت وثائق رسمية تحمل توقيع رئيس المجلس جبير سلمان الجبوري،

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