2019/07/23 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على مطالبات التعويض الناجمة عن غزو حكومة النظام البائد للكويت، اليوم الثلاثاء، انها دفعت مبلغ 270 مليون دولار تعويضات لشركة النفط الكويتية.وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير، عن لجنة التعويضات ومقرها جنيف قولها، إن "هذه الدفعة قد اوصلت مبلغ التعويضات الى مبلغ 48.7 مليار دولار تم دفعها العراق للكويت لغاية الان".

وأضافت، انه "يجب على العراق حاليًا تخصيص 1.5٪ من عائدات صادرات النفط لصندوق التعويضات ويتم سداد المدفوعات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر".

وتابعت، أن "المطالبة المتبقية والتي تتضمن آخر دفعة، فتأتي الى مؤسسة البترول الكويتية، حيث لا يزال يتعين دفع حوالي 3.7 مليار دولار من مطالبتها البالغة 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد نتيجة الغزو".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدفع تعويضات جديدة للكويت) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدفع تعويضات جديدة للكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).