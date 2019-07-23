2019/07/23 | 20:13

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منازل الفلسطينيين ..



الاحتلال يحولها الى ركام

كارتات فيديوية

منازل الفلسطينيين ..



الاحتلال يحولها الى ركام

الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 20:02

جيش الاحتلال الصهيوني قام اليوم بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في وادي الحمص بجنوب القدس المحتلة مدعياً انها غير قانونية , حيث اعتبرت اوساط عربية ودولية هذا الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية.

جيش الاحتلال الصهيوني قام اليوم بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في وادي الحمص بجنوب القدس المحتلة مدعياً انها غير قانونية , حيث اعتبرت اوساط عربية ودولية هذا الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية.

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