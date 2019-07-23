2019/07/23 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر ومديرية شرطة الكرامة التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء تم القبض على ٧ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".وأضافت، أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل"، مشيرة الى أنه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء (الانتصار والكرامة والاربجية) في الجانب الايسر لمدينة الموص

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اعتقال 7 عناصر من "داعش" في أيسر الموصل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اعتقال 7 عناصر من "داعش" في أيسر الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).