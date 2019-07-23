2019/07/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقم DMC ، اليوم الثلاثاء، ان” التحذيرات التي ذكرها بعض الباحثين حول تطبيق FaceApp ، الذي يغير شكل الانسان، تفتقر للدقة ومُبالغ فيها .وذكر المركز في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” فريق المركز اوضح بان الكثير من التطبيقات التي يستخدمها الملايين تلجأ الى نفس الآليات التي يستخدمها هذا التطبيق”، مبينا، ان”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الرقمي:التحذيرات المتعلقة بتطبيق FaceApp غير دقيقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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