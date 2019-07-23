النائب حسن سالم: لن نسكت على هذا التساهل مع الخونة وسيكون لنا موقف وكلمة

2019/07/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

علقت كتلة صادقون البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على اعلان براءة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، من قضية التخابر مع الاستخبارات الأمريكية، من قبل رئيس الوزراء

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