محملاً وزارة الموارد المسؤولية.. مجلس البصرة يعلن عودة الملوحة لشط العرب

2019/07/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن عودة ارتفاع نسب الملوحة في شط العرب، محملا وزارتي الموارد المائية والبلديات مسؤولية ذلك.

وقالت عضو المجلس

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