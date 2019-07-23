هذا موعد ذروة الموجة الحارة في العراق

2019/07/23 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الارصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن موعد ذروة الموجة الحارة

في مناطق العراق.

واشار المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على الفيسبوك الى" استمرار

هبوب الرياح الشمالية الغربية في معظم المدن خلال الايام

المقبلة".ونوه الى نشاط متوقع يومي الجمعة والسبت في اربع محافظات (البصرة

وميسان وذي قار والسماوة)".واضاف عطية، ان" ذروة الموجة الحارة في مناطق العراق ستكون يومي

الأربعاء والخميس"، متوقعاً ان" تسجلمحافظة البصرة 50مْ وبغداد 48مْ

والموصل 44مْ".

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