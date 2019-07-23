2019/07/23 | 20:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ترامب : لن نكون شرطيا لحماية الدول الغنية !
الثلاثاء
23
تموز
2019 :
08:10 pm
16
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب : لن نكون شرطيا بمضيق هرمز
لحماية سفن الدول الغنية مثل السعودية و اليابان و الصين
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب : لن نكون شرطيا لحماية الدول الغنية !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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