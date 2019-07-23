2019/07/23 | 20:18

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ترامب : لن نكون شرطيا لحماية الدول الغنية !

الثلاثاء

23

تموز

2019 :

08:10 pm

16

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب : لن نكون شرطيا بمضيق هرمز

لحماية سفن الدول الغنية مثل السعودية و اليابان و الصين

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