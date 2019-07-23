عضو لجنة التربية:استمرار الخلافات حول مرشح منصب وزارة التربية حال دون التصويت عليه

2019/07/23 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت عضو لجنة التربية النيابية اشواق كريم، الثلاثاء، عن ترحيل التصويت على مرشح او مرشحة وزارة التربية الى الفصل التشريعي المقبل.وقالت كريم، في تصريح تابعته/ميديا نيوز /، إن “استمرار الخلاف وعدم اتفاق المحور العربي على تسمية مرشح او مرشحة لوزارة التربية خلال مدة تمديد الفصل التشريعي الحالي افضى الى تأجيل التصويت الى […]

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