عبد المهدي: لن نقبل بقاء أي فصيل بالحشد خارج الامر الديواني

2019/07/23 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه "يرفض بقاء أي فصيل من فصائل الحشد الشعبي خارج الامر الديواني".

وذكر عبد المهدي في مؤتمره الصحفي حضره مراسل {الفرات} ان "هنالك فصائل من الحشد الشعبي لم تدخل في الامر الديواني ونتوقع حتى بعد انتهاء المدة انها لن تدخل به الا اننا سنعطي الفرصة ونحاور ولن نقبل ببقاء أي فصيل خارج الامر".وعن قضية قائد عمليات الانبار قال ان "تبرئة او نقل قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي محصور بيد وزير الدفاع حصرا".انتهى

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