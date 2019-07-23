عادل عبد المهدي:هناك تحسن مستمر في الطاقة الكهربائية

2019/07/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وجود تحسن مستمر في الطاقة الكهربائية، فيما اشار الى ان العراق يؤكد مبدأ حماية الممرات المائية.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي ، إن “هناك تحسنا مستمرا بالطاقة الكهربائية في البلاد، والعمل مستمر من اجل استقرارها”.وبشأن وضع البلد الخارجي، بين عبد المهدي

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