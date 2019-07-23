مجلس ذي قار يحدد يوم غد للنظر بطعن المحافظ المقال

2019/07/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تحديد المحكمة الإدارية يوم غد للنظر بالطعن المقدم من قبل المحافظ المقال يحيى الناصري، مبينا ان اكثر من 13 شخصية يجري الحديث عنها لشغل المنصب.وقال عضو المجلس شهيد الغالبي لـ/ المعلومة /، إن “المحكمة الإدارية ستقوم يوم غد الأربعاء بالنظر في الطعن المقدم من […]

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