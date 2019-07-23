2019/07/23 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الثلاثاء، الى توسيع مشاركة الولايات المتحدة في عملية البناء والتنمية والاستثمار

في العراق، فيما اشار إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق بعد الانتصار

على التنظيمات الإرهابية.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان الاخير “استقبل، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو

تولر”، مبيناً ان “الحلبوسي بحث خلال اللقاء العلاقات بين بغداد

وواشنطن، والتطورات السياسية الدولية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، وفقاً للبيان،

على “دور العراق في المنطقة”، مشيرا إلى “الاستقرار السياسي

والاقتصادي الذي تحقق بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية”، مشيدا

بـ”تعاون التحالف الدولي مع العراق”.

ودعا الحلبوسي، إلى “توسيع مشاركة

الولايات المتحدة في عملية البناء والتنمية والاستثمار في العراق، والمساهمة بعودة

النازحين إلى ديارهم وتحقيق الاستقرار”.

من جانبه، أشاد السفير الأميركي

بـ”إقرار مجلس النواب قانون مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس

المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية، معتبرا ذلك “تطورا سياسيا

مهماً”.

واكد تولر، على “التزام بلاده

بالاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته، وعدم

زجه في أي خلافات تؤثر على استقراره وعلاقاته مع محيطه العربي والاقليمي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو الى مشاركة الولايات المتحدة بشكل اوسع في البناء والاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو الى مشاركة الولايات المتحدة بشكل اوسع في البناء والاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).