القبض على امرأة تبتز المواطنين بذريعة ترويج معاملاتهم لدى وزارة العمل

2019/07/23 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنـت وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية، الثلاثاء، عن القاء القبض على امرأة تقوم بابتزاز المواطنين بذريعة

ترويج معاملاتهم لدى الوزارة مقابل مبالغ مالية.

وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “شعبة الاستخبارات لديها دوَّنت إفادات ثلاثة

مواطنين قدموا شكاوى عن امرأة تقوم بالنصب والاحتيال واخذ مبالغ مالية منهم بذريعة

ترويج معاملاتهم في الوزارة، وبعد جمع المعلومات من قبل مصادر شعبة الاستخبارات

تبين ان المرأة المعقبة (ر.هـ) قامت بتاجير احد المكاتب في بناية مقابل وزارة

العمل توهم من خلاله المواطنين بامكانياتها ونفوذها وقدرتها على ترويج

المعاملات”.

وأضافت “وقد تبيَّن ان المعقِّبة قد تم إلقاء القبض عليها سابقاً من قبل مديرية استخبارات حماية المنشآت بالاشتراك مع هيئة النزاهة وتم اطلاق سراحها بكفالة وانه بعد تدوين إفادات المشتكين والاتصال بمدير استخبارات السفارات تبين وجود امر قبض صادر بحقها وانها مطلوبة للنزاهة وقد تم استحصال صورة عن مذكرة القبض وتم على اثرها تشكيل فريق عمل والتوجه اليها، إذ قامت بالهروب والاختباء داخل مكتبها وتم إلقاء القبض عليها وتسليمها اصوليا الى الجهة المطلوبة إليها”.

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