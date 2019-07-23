2019/07/23 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام

قصر الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة إصدار ارسالية زيت محركات مخالفة في كمرك

ام قصر الجنوبي بالبصرة.

وقالت الكمارك في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم إعادة اصدار حاوية حجم (٤٠) قدما

مخالفة لضوابط الاستيراد محملة بكمية (١٢٥٣) بكج زيت محركات وردت بدون موافقات

رسمية”.

وأكدت ان “اعادة الاصدار تمت حسب

الإجراءات القانونية المعتمدة لديها”.

وأضافت، في سياق منفصل، أنه “تم

إتلاف ارسالية محاصيل زراعية مستوردة ممنوعة من الاستيراد في كمرك الشيب الحدودي

لهذا اليوم وحسب الرزنامة الزراعية”، مبينة أن “عملية الاتلاف تمت وفقاً

لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

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