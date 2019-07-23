بعثة الحج تعلن الانتهاء من تفويج الحجاج خلال الأسبوع المقبل

2019/07/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … اعلن رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية ان البعثة ستنهي الأسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج الى الديار المقدسة.وقال العطية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في المدينة المنورة، بحضور أعضاء البعثة الإعلامية المرافقة لبعثة الحج العراقية، ان” عدد الحجاج المتواجدين في الديار المقدسة وصل الى نحو […]

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